Сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, на страницах нескольких областных управлений злоумышленники успели разместить фейковые сообщения.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Telegram.
— Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация, - сказано в сообщени.
Сайт Национальной полиции Украины временно отключен. Страницы областных управлений тоже.
Отмечается, что специалисты работают над устранением неисправностей. Новости будут публиковать пока в социальных сетях на официальных аккаунтах.
Напомним, что российские хакеры пытались взломать сайт студии «Квартал 95», которым ранее руководил нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
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Сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, на страницах нескольких областных управлений злоумышленники успели разместить фейковые сообщения.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Telegram.
— Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация, - сказано в сообщени.
Сайт Национальной полиции Украины временно отключен. Страницы областных управлений тоже.
Отмечается, что специалисты работают над устранением неисправностей. Новости будут публиковать пока в социальных сетях на официальных аккаунтах.
Напомним, что российские хакеры пытались взломать сайт студии «Квартал 95», которым ранее руководил нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.