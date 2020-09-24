Северное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ООО «Группа «Аптекарь» на 30 тысяч гривен за производство и распространение препарата, который рекламировался как «средство от коронавируса».

Об этом глава Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий написал на своей странице в Facebook.

Он добавил, что препарат продавался под названием «Антикоронавирус».

— Разумеется, лекарств от COVID-19 не было тогда в природе, нет и до сих пор. А препараты под названием «Антикоронавирус» есть. Мы провели опрос, и выяснили, что при покупке препарата этикетка которого содержит обозначение «Антикоронавирус», в частности Препарат ООО «Группа «Аптекарь», у 76,8% респондентов возникает впечатление, что он имеет профилактические и/или лечебные свойства, — рассказал Алексей Хмельницкий.

Он пояснил, что предприятие сознательно вводило в заблуждение людей.

Напомним, Центральный районный суд Николаева оштрафовал 47-летнюю владелицу магазина сантехники в микрорайоне Терновка за нарушение правил карантина.