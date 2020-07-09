Центральный районный суд Николаева оштрафовал 47-летнюю владелицу магазина сантехники в микрорайоне Терновка за нарушение правил карантина.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Согласно протоколу, в период действия карантина, которым, в частности, запрещалась работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, последняя не приостановила работу своего магазина, расположенного в мкрн Терновка и осуществляла прием посетителей», — говорится в сообщении.

В судебном заседании женщина не появилась, в соответствии с протоколом усматривается, что она признала свою вину в совершенном административном правонарушении.

Исследовав материалы дела, судья Светлана Гречневая признала последнюю виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.44-3 КоАП и постановила наложить на нее административное взыскание в виде штрафа в сумме 17 тысяч гривен.

Напомним, премьер-министра Болгарии Бойко Борисова оштрафуют на 153 евро за нарушение требований карантина — он пришел в церковь без маски.