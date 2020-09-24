Жителя Львова подозревают в 11 изнасилованиях и развращении несовершеннолетних девочек. Первые случаи изнасилования детей датируются 2005 годом, когда мужчина был руководителем неофициального молодежного лагеря.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.

«Следователи совместно с сотрудниками других подразделений полиции Львовщины провели колоссальную работу. Были установлены жертвы злоумышленника, на сегодня — молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события — и их можно понять. Однако правоохранители, благодаря кропотливой и слаженной работе, собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении одиннадцати преступлений», — отметил глава полиции Львовщины Василий Виконский.

Как установили правоохранители, 46-летний львовянин, в то время руководитель одного из официально незарегистрированных молодежных лагерей, причастен как минимум к 11 преступлениям, совершенным в отношении девочек в возрасте от 11 до 14 лет.

Злоумышленника разоблачили следователи отдела расследований преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, совместно с сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Львовщины под процессуальным руководством прокуратуры области.

Ему инкриминируют уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч.4 ст.152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) и ч.1 ст.155 (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что ГБР подозревает одесского полицейского в изнасиловании несовершеннолетней.