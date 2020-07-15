Николаевское управление ГБР и Одесское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции сообщили инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Несовершеннолетняя девушка познакомилась с подозреваемым в конце января 2020 года, когда в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта. Правоохранители составили в отношении матери административный протокол, а с ее дочерью провели беседу.

Отмечается, что подозреваемый, который в то время работал в должности инспектора сектора ювенальной превенции, 11 февраля заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на остановку общественного транспорта. Через несколько дней потерпевшая решилась рассказать о преступлении своему учителю, который убедил ее обратиться с заявлением в полицию. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.⠀

Напомним, 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.

По мнению министра, эта ситуация непохожа на ту, которая произошла в 2013 году во Врадиевке Николаевской области, когда милиция и прокуратура области в течение нескольких дней покрывали капитана и старшего лейтенанта милиции (а также их соучастника — местного таксиста), которые в ночь с 26 на 27 июня совершили групповое изнасилование и «оконченное покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью» в отношении местной жительницы Ирины Крашковой.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система Сustody Records.

Помимо этого Арсен Аваков отказался приносить свои извинения перед людьми, которые пострадали от произвола сотрудников полиции.

Также отметим, что в частности именно из-за этих проишествий в Верховной Раде 5 июня зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Помимо этого, 5 июня, по всей стране прошли акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акции состоялись под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не считает, что после установления фактов совершения преступлений сотрудником правоохранительного органа нужно отправлять в отставку руководителя министерства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации в Кагарлыке и Броварах ответственность должен нести министр внутренних дел Арсен Аваков.