Вечером, 24 сентября, в Харькове на улице Конторская 18 произошел пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме, в результате которого погибли несколько человек.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.
— Огонь распространился на чердак и крышу. Площадь пожара составляла около 200 м2. Во время тушения были обнаружены тела 2 погибших, - сказано в сообщении.
Всего от ГСЧС к тушению привлекалось 56 человек личного состава и 16 единиц пожарно-спасательной техники.
Ранее под Киевом произошел пожар в исправительной колонии.
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Вечером, 24 сентября, в Харькове на улице Конторская 18 произошел пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме, в результате которого погибли несколько человек.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.
— Огонь распространился на чердак и крышу. Площадь пожара составляла около 200 м2. Во время тушения были обнаружены тела 2 погибших, - сказано в сообщении.
Всего от ГСЧС к тушению привлекалось 56 человек личного состава и 16 единиц пожарно-спасательной техники.
Ранее под Киевом произошел пожар в исправительной колонии.