Вечером, 24 сентября, в Харькове на улице Конторская 18 произошел пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме, в результате которого погибли несколько человек.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

— Огонь распространился на чердак и крышу. Площадь пожара составляла около 200 м2. Во время тушения были обнаружены тела 2 погибших, - сказано в сообщении.

Всего от ГСЧС к тушению привлекалось 56 человек личного состава и 16 единиц пожарно-спасательной техники.

Ранее под Киевом произошел пожар в исправительной колонии.