В Украине за минувшие сутки, 24 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 3565 человек. Также известно, что 1675 пациентов вчера выздоровели, а 70 — умерли от осложнений.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.
Всего в Украине за время эпидемии коронавирусное заболевание выявили у 191 671 человека. Из них 85 133 пациента выздоровели, а 3827 — умерли от осложнений. От COVID-19 продолжает лечиться 102 711 человек.
Суточный рекорд выявленных случаев в Украине составляет 3584, зафиксировали его 16 сентября.
Больше всего больных коронавирусом за минувшие сутки обнаружили в Киеве (380), в Харьковской (297), Тернопольской (245) и Днепропетровской (225) областях.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что национальный карантин могут ввести в стране и раньше 25 октября.
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В Украине за минувшие сутки, 24 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 3565 человек. Также известно, что 1675 пациентов вчера выздоровели, а 70 — умерли от осложнений.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.
Всего в Украине за время эпидемии коронавирусное заболевание выявили у 191 671 человека. Из них 85 133 пациента выздоровели, а 3827 — умерли от осложнений. От COVID-19 продолжает лечиться 102 711 человек.
Суточный рекорд выявленных случаев в Украине составляет 3584, зафиксировали его 16 сентября.
Больше всего больных коронавирусом за минувшие сутки обнаружили в Киеве (380), в Харьковской (297), Тернопольской (245) и Днепропетровской (225) областях.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что национальный карантин могут ввести в стране и раньше 25 октября.