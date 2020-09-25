Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

Всего в Украине за время эпидемии коронавирусное заболевание выявили у 191 671 человека. Из них 85 133 пациента выздоровели, а 3827 — умерли от осложнений. От COVID-19 продолжает лечиться 102 711 человек.

Суточный рекорд выявленных случаев в Украине составляет 3584, зафиксировали его 16 сентября.

Больше всего больных коронавирусом за минувшие сутки обнаружили в Киеве (380), в Харьковской (297), Тернопольской (245) и Днепропетровской (225) областях.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что национальный карантин могут ввести в стране и раньше 25 октября.