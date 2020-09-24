Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что национальный карантин могут ввести в стране и раньше 25 октября.

Об этом он заявил в интервью изданию Новое Время.

— По поводу национального локдауна я бы не привязывался к определенной дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Это зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом. Другие страны показывают пример. Израиль уже пошел (на локдаун, – прим.). Не стоит надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать, — заявил он.

Также Ляшко отметил, что избежать локдауна можно в том случае, если украинцы будут придерживаться санитарных норм и эпидемию можно будет контролировать.

— Люди не придерживаются этих норм, пока кто-то из их близких не попадает в больницу, особенно в реанимацию. Потому что кажется, что это такая легкая болезнь и ее легко переносят. Да, многие ее переносят легко, но в то же время, когда мы говорим о необходимости носить маску, то речь идет и о заботе по отношению к людям старшего возраста, — отметил главный санврач страны.

Отмети, что 26 августа Кабинет министр Украины продолжил адаптивный карантин до 31 октября.

Напомним, за сутки 23 сентября положительный результат теста на COVID-19 получили 3 372 жителя Украины, 52 больных умерли, а 1 788 пациентов выздоровели.