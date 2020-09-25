В Николаевской области расходных материалов для проведения тестов на COVID-19 осталось меньше чем на 1,5 недели.

Об этом в пятницу, 25 сентября в ходе сессии Николаевского областного совета заявил главный государственный санитарный врач области Владимир Клочко, пишут НикВести.

По словам Владимира Клочко, из-за большого количества проводимых тестов в области осталось материалов для их проведения максимально на 2 недели. В связи с этим он просил депутатов выделить из бюджета области дополнительные 1,5 миллиона гривен на закупку новых расходных материалов.

— На сегодняшний день мы выработали основную массу тех ресурсов, которые были предоставлены для ПЦР диагностики по гуманитарной помощи, администрации Президента, ВОЗ. Я обращаюсь к вам с просьбой, на закупку украинских систем (для проведения тестов, - прим.), они самые дешевые, необходимо порядка 1,5 миллионов гривен. Этого нам хватит на месяц работы. У нас буквально на полторы, две недели еще есть материалов для тестов. С комплектующими автоматической системы проведения анализа, мы еще продержимся 1,5 месяца, — заявил Владимир Клочко.

Напомним, в лабораторном центре на базе городской больницы №1 в Николаеве в сутки проводится только 14 ПЦР-тестов на коронавирусное заболевание COVID-19.