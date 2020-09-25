В Вознесенском районе Николаевской области полицейские задержали злоумышленника, который совершил разбойное нападение на пенсионера.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполциии в Николаевской области.

24 сентября в Вознесенский отдел полиции обратился 75-летний житель одного из сел района с сообщением о том, что он стал жертвой разбойника.

По словам пострадавшего, около 23:00 во двор дома проник незнакомец и начал там рыться. Мужчина вышел, чтобы посмотреть, что происходит, и сделал замечание злоумышленнику, после чего тот схватил камень и ударил им хозяина.

Когда пенсионер упал на землю, преступник унес более три тысячи гривен из кармана потерпевшего и скрылся.

Получив приметы нападавшего, полицейские начали отработку и через несколько часов нашли злоумышленника.

Нападающего доставили в отдел полиции, где он был задержан. В в ходе следственных действий было установлено, что 48-летний злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и недавно освободился из мест лишения свободы.

Следователи при процессуальной поддержке прокуратуры сообщили о подозрении мужчине за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, двоих злоумышленников, которые ограбили 70-летнего жителя села Конецполь в Первомайском районе, суд отправил под арест.