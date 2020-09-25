Самолет Ан-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Там также подтвердили, что на борту кроме экипажа находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил Украины имени И. Кожедуба.

На место происшествия выехали представители Минобороны и Генерального штаба ВС Украины.

Как сообщалось, на данный момент известно о 22 погибших, поиски еще 2 человек продолжаются.

Завтра место трагедии посетит президент Владимир Зеленский.