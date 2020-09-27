Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси.

По данным МВД, в субботу в Беларуси прошли 10 акций протеста, и общая численность их участников не превысила 300 человек. В то же время в провластных акциях «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» принимали участие около 40 тысяч человек, пишет ведомство.

Массовым признали минский женский марш. На этот раз его назвали репетицией народной инаугурации Светланы Тихановской.

Марш планировали провести в субботу на площади Победы в 14:00, однако перед началом акции силовики перекрыли проход к памятнику Победы, а также закрыли станцию метро. Правозащитный центр «Вясна» накануне сообщал об около 130 задержанных.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После чего в Беларуси люди начали выходить на стихийные акции протеста.