Азербайджан и самопровозглашенный Нагорный Карабах заявляют о гибели мирных жителей вследствие военных действий между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщает Украинская правда.

Как заявили в МИД Азербайджана, в результате артобстрела ВС Армении погибли пять членов одной семьи в селе Гашалты Нафталанского района — Гурбанов Эльбрус 1951 года рождения и четверо членов его семьи — Гурбанова Шафаят (1956), Гурбанова Фидан (2006), Гурбанов Шахрияр (2007) и Амирова Афаг (1981).

В МИД заявили, что, целенаправленно нанося удары по гражданскому населению и инфраструктуре Азербайджана, армянская сторона грубо нарушает нормы и принципы международного права, в частности международного гуманитарного права и Женевских конвенций 1949 года.

В то же время, омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил о гибели двух и ранении более 30 мирных жителей вследствие наступления Азербайджана. Кроме того, заместитель министра обороны Карабаха Артур Саргсян сообщил о 16 погибших и более 100 раненых армянских военнослужащих.

Вместе с тем, представитель Армянского объединенного информационного центра Арцрун Ованнисян заявил, что армия Азербайджана потеряла в воскресенье около 200 человек, около 30 единиц бронетехники, около 20 беспилотников и другую технику.

Напомним, Напомним, сегодня, 27 сентября Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную атаку в направлении Нагорного Карабаха. В свою очередь, Азербайджан возложил ответственность за начало боевых действий на вооруженные силы Армении.

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую военную мобилизацию.

Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Армения опровергла эту информацию.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об обеспокоенности в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывают к мирному урегулированию конфликта в рамках диалога.

Отметим, что конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20% территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и доныне под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве Франции, России и США ведутся пока еще безуспешные переговоры о мирном урегулировании.