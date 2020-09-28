Об этом сообщает CNN.

Вечером, 25 сентября, запретили использовать воду для любых целей, кроме смыва туалетов, в Лейк-Джексоне, Фрипорте, Энглтоне, Бразории, Ричвуде, Ойстер-Крике, Клуте и Розенберге. На следующий день запрет отменили во всех городах, кроме Лейк-Джексона, где продолжают дезинфекцию.

В городах с более 27 тысячами жителей даже объявили о стихийном бедствии. Власть Лейк-Джексона позже заявила, что люди могут пользоваться водой, но перед тем, как пить, кипятить ее. Также людей просят не допускать попадания воды в нос во время купания, потому что именно через нос микроб попадает в организм.

Особенно уязвимыми к микробу врачи называют детей, пожилых людей и всех со слабой иммунной системой.

Naegleria fowleri — амеба, которая может паразитировать в организме человека. Она живет в теплых пресных водоемах по всему миру. Вместе с водой микроб попадает в нос, а оттуда — в головной мозг. Чаще всего человек заражается во время плавания и ныряния в пресных водоемах.

Нельзя заразиться, если глотнуть воду, а также инфекция не передается от человека к человеку.

Амеба питается мозгом, что приводит к кровоизлияниям и некрозу (отмиранию клеток). В большинстве случаев (95%) инфицированный человек умирает. После заражения появляются такие симптомы, как лихорадка, тошнота, рвота, боли в шее и голове.

В США инфицирование Naegleria fowleri достаточно редкое: с 2009 до 2018 года зафиксировали 34 случая.