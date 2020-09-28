Возле села Нижнетеплое Станично-Луганского района горел лес.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Луганской области.
Ночью основная площадь возгорания, около 20 гектаров, была локализована. По состоянию на утро, спасатели гасят отдельные очаги тления кустарников и лесной подстилки.
К тушению привлекалось 101 человек и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 33 человека личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники.
Ранее в Херсонской области произошел масштабный пожар леса.
Также сегодня утром стало известно, что неподалеку от Краматорска в Донецкой области из-за неосторожного обращения с огнем загорелся лес.
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Возле села Нижнетеплое Станично-Луганского района горел лес.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Луганской области.
Ночью основная площадь возгорания, около 20 гектаров, была локализована. По состоянию на утро, спасатели гасят отдельные очаги тления кустарников и лесной подстилки.
К тушению привлекалось 101 человек и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 33 человека личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники.
Ранее в Херсонской области произошел масштабный пожар леса.
Также сегодня утром стало известно, что неподалеку от Краматорска в Донецкой области из-за неосторожного обращения с огнем загорелся лес.