Николаевские пиротехники уничтожили боеприпас времен прошлых войн путем контролируемого подрыва.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.

Опасный предмет был найден в микрорайне Новый Водопой на переулке Крайнем.

— Утром пришло сообщение, что во время проведения хозяйственных работ, мужчина наткнулся на предмет внешне похожий на боеприпас и сразу же сообщил об этом, - рассказали в ГСЧС.

По прибытию группы пиротехнических работ, стало известно, что найдена минометная мина калибром 82 миллиметров.

Ранее в Одессе нашли 265 боеприпасов времен Второй мировой войны.

В Николаевской области были найдены граната, артснаряд, противотанковый гранатомет, минометную мину. В начале сентября в Березнеговатском районе области на берегу реки были найдены 35 артснарядов времен Второй мировой войны.