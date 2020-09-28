Николаевские пиротехники уничтожили боеприпас времен прошлых войн путем контролируемого подрыва.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.
Опасный предмет был найден в микрорайне Новый Водопой на переулке Крайнем.
— Утром пришло сообщение, что во время проведения хозяйственных работ, мужчина наткнулся на предмет внешне похожий на боеприпас и сразу же сообщил об этом, - рассказали в ГСЧС.
По прибытию группы пиротехнических работ, стало известно, что найдена минометная мина калибром 82 миллиметров.
Ранее в Одессе нашли 265 боеприпасов времен Второй мировой войны.
В Николаевской области были найдены граната, артснаряд, противотанковый гранатомет, минометную мину. В начале сентября в Березнеговатском районе области на берегу реки были найдены 35 артснарядов времен Второй мировой войны.
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Николаевские пиротехники уничтожили боеприпас времен прошлых войн путем контролируемого подрыва.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.
Опасный предмет был найден в микрорайне Новый Водопой на переулке Крайнем.
— Утром пришло сообщение, что во время проведения хозяйственных работ, мужчина наткнулся на предмет внешне похожий на боеприпас и сразу же сообщил об этом, - рассказали в ГСЧС.
По прибытию группы пиротехнических работ, стало известно, что найдена минометная мина калибром 82 миллиметров.
Ранее в Одессе нашли 265 боеприпасов времен Второй мировой войны.
В Николаевской области были найдены граната, артснаряд, противотанковый гранатомет, минометную мину. В начале сентября в Березнеговатском районе области на берегу реки были найдены 35 артснарядов времен Второй мировой войны.