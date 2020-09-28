Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Незаконный янтарный бизнес организовали украинцы вместе с мужчиной из Закавказья. Они скупали незаконно добытый янтарь в Ровенской области и обрабатывали его в одном из частных предприятий региона. Вывозили камень в страны Азии через аэропорты «Борисполь» и «Львов».

Всего во время обысков сотрудники СБУ нашли 833 килограмм янтаря: 169 килограмм готовых изделий, 401 килограмм обработанного камня и еще 263 кг необработанных минералов. Общая стоимость контрабанды составила почти 4 миллиона гривен.

СБУ также изъяли у злоумышленников оборудования для обработки камня, документы и технику, которые станут доказательствами по делу.

Сейчас правоохранители работают над арестом изъятого имущества и объявлением подозрений причастным к преступлению. Продолжается досудебное расследование по части 2 статье 240-1 Уголовного кодекса (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря).

Напомним, в Ровенской области полицейские изъяли янтаря на 1,2 миллиона долларов.