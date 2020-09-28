В воскресенье ночью, 27 сентября, в Центральном районе Николаева между двумя компаниями произошел конфликт, переросший в драку с применением оружия, в результате которой пострадали три человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Так, около 3:20 в полицию Центрального района поступило сообщение о госпитализации местного жителя с ножевым ранением грудной клетки, который объяснил, что получил его на пересечении улиц Адмиральской и Малой Морской во время драки с неизвестными. Также в медицинской помощи нуждались еще двое граждан — оппоненты пострадавшего. У них диагностировали переломы и огнестрельные ранения в живот, грудь и предплечья, нанесенные оружием, предварительно травматического или пневматического действия.

Известно, что конфликт произошел между двумя группами молодых людей. Сначала трое парней сделали замечание двум водителям мопедов якобы за нарушение правил дорожного движения. Те с места ссоры уехали, а затем на помощь позвали вооруженных знакомых и вернулись в составе пяти человек в возрасте от 18-ти до 20-ти лет. Выяснять отношения продолжили дракой и уже с применением оружия.

В результате несколько огнестрельных ранений получил 28-летний военнослужащий, а его товарищ, которому были нанесены телесные повреждения битой, достал нож и ударил им одного из хулиганов в грудь.

Прекратили драку патрульные полицейские. Все участники конфликта установлены и с ними сейчас проводятся следственные действия. С места происшествия изъяты орудия преступления — нож, два пистолета и бита.

По данному факту следователи начали сразу два уголовных производства: за совершение хулиганских действий с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (часть 4 статьи 296 Уголовного Кодекса), что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет, и за умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны (часть 1 статьи 124 Уголовного Кодекса), санкция которой предусматривает наказание от общественных работ к заключению на срок до двух лет.