С начала текущих суток, 28 сентября, российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие на участке возле населенного пункта Старогнатовка.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет. В пресс-центре подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Следуя договоренностям, которые вступили в действие 27 июля, украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 26 сентября трое украинских военнослужащих подорвались на взрывчатке.