Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбила самолет ВВС Азербайджана.

Об этом эфире Общественного телевидения Армении заявил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян, передает «Интерфакс».

— На участке города Мартуни в Карабахе сбит самолет ВВС Азербайджана, — сказал Ваграм Погосян.

Других подробностей он не сообщил.

Напомним, в результате возобновления конфликта между Азербайджаном и Арменией за контроль над Нагорным Карабахом, погибли 550 армянских воинов.