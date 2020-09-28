Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбила самолет ВВС Азербайджана.
Об этом эфире Общественного телевидения Армении заявил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян, передает «Интерфакс».
— На участке города Мартуни в Карабахе сбит самолет ВВС Азербайджана, — сказал Ваграм Погосян.
Других подробностей он не сообщил.
Напомним, в результате возобновления конфликта между Азербайджаном и Арменией за контроль над Нагорным Карабахом, погибли 550 армянских воинов.
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Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбила самолет ВВС Азербайджана.
Об этом эфире Общественного телевидения Армении заявил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян, передает «Интерфакс».
— На участке города Мартуни в Карабахе сбит самолет ВВС Азербайджана, — сказал Ваграм Погосян.
Других подробностей он не сообщил.
Напомним, в результате возобновления конфликта между Азербайджаном и Арменией за контроль над Нагорным Карабахом, погибли 550 армянских воинов.