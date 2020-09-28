В результате возобновления конфликта между Азербайджаном и Арменией за контроль над Нагорным Карабахом, погибли 550 армянских воинов.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявили в министерстве обороны Азербайджана.

«Согласно разведданным, полученным к концу дня операции, в результате боевых действий армянская армия понесла серьезные потери. Было уничтожено 22 танка и другой бронетехники противника, 15 зенитно-ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 8 артиллерийских установок. Потери противника в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными. 3 склада боеприпасов армянской армии были уничтожены в различных направлениях», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что «в ходе боев в направлении села Талыш был уничтожен командир десантно-штурмового батальона противника подполковник Лерник Варданян, а личный состав воинской части, которым он командовал, понес большие потери».

Напомним, Напомним, сегодня, 27 сентября Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную атаку в направлении Нагорного Карабаха. В свою очередь, Азербайджан возложил ответственность за начало боевых действий на вооруженные силы Армении.

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую военную мобилизацию.

Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Армения опровергла эту информацию.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об обеспокоенности в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывают к мирному урегулированию конфликта в рамках диалога.

Азербайджан и самопровозглашенный Нагорный Карабах заявляют о гибели мирных жителей вследствие военных действий между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20% территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и доныне под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве Франции, России и США ведутся пока еще безуспешные переговоры о мирном урегулировании.