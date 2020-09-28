Контрольный матч между участниками украинской Суперлиги БК «Одесса» и БК «Тернополь» завершился массовой дракой.

Об этом пишет УНИАН.

В середине четвертой четверти центровой «Тернополя» Максим Сандул во время борьбы за подбор ударил по голове защитника одесской команды Юрия Кондракова.

За одноклубника вступился легионер «Одессы» Баден Джексон. В итоге конфликт перерос в массовую драку.

Напомним, 16 сентября, состоялась первая игра МФК «Николаев» с начала карантина, на которой николаевский футбольный клуб обыграл одесский «Черноморец» в кубковом противостоянии.