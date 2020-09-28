Контрольный матч между участниками украинской Суперлиги БК «Одесса» и БК «Тернополь» завершился массовой дракой.
Об этом пишет УНИАН.
В середине четвертой четверти центровой «Тернополя» Максим Сандул во время борьбы за подбор ударил по голове защитника одесской команды Юрия Кондракова.
За одноклубника вступился легионер «Одессы» Баден Джексон. В итоге конфликт перерос в массовую драку.
Напомним, 16 сентября, состоялась первая игра МФК «Николаев» с начала карантина, на которой николаевский футбольный клуб обыграл одесский «Черноморец» в кубковом противостоянии.
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Контрольный матч между участниками украинской Суперлиги БК «Одесса» и БК «Тернополь» завершился массовой дракой.
Об этом пишет УНИАН.
В середине четвертой четверти центровой «Тернополя» Максим Сандул во время борьбы за подбор ударил по голове защитника одесской команды Юрия Кондракова.
За одноклубника вступился легионер «Одессы» Баден Джексон. В итоге конфликт перерос в массовую драку.
Напомним, 16 сентября, состоялась первая игра МФК «Николаев» с начала карантина, на которой николаевский футбольный клуб обыграл одесский «Черноморец» в кубковом противостоянии.