В среду, 16 сентября, состоялась первая игра МФК «Николаев» с начала карантина, на которой николаевский футбольный клуб обыграл одесский «Черноморец» в кубковом противостоянии.

Об этом идет речь в сюжете «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

Отмечается, что зрительские места на стадионе во время матча были заполнены на 25%, поскольку это допустимая норма пребывания людей во время карантина для того, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

МФК «Николаев» обыграла «Черноморец» со счетом 1:0. При этом единственный гол от николаевской команды забил Вадим Яворский.

В частности, тренер МФК «Николаев» Анатолий Диденко рассказал, что доволен результатами игры: «Ответственная игра. С точки зрения тактики — да, наверное, то, что хотели, воплотили в жизнь».

Главный тренер ФК «Черноморец» Сергей Ковалец также поделились своими впечатлениями от матча.

— Сегодня мы сделали большую ротацию — 7 новых молодых игроков. Я доволен игрой, но недоволен результатом, - сказал он.

В сюжете отмечается, что болельщики ФК «Черноморец» устроили на трибуне дебош: спалили пластиковое сидение, забросали беговые дорожки стадиона дымовыми шашками и выбежали на поле.

Напомним, депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор заявил, что муниципальный футбольный клуб «Николаев» столкнулся с проблемой проведения тестов на коронавирус у игроков, которые необходимо сдавать каждые две недели для того, чтобы продолжать играть в чемпионате Украины. Как отметил Сергей Кантор, эта проблема возникла из-за того, что в городской больнице №1 низкая пропускная способность в проведении тестов.