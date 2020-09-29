Группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожила 37 артиллерийских снарядов времен прошлых войн путем контролируемого подрыва.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
На Николаевщине за пределами села Половинки местный житель нашел несколько опасных предметов.
— Во время детального обследования территории пиротехники дополнительно обнаружили 34 артснарядов, - сказано в сообщении.
В этот же день, во время поиска металлолома вблизи Андреевского лесничества в Николаевском районе, гражданин обнаружил артснаряд калибром 76 миллиметров.
Напомним, вчера николаевец во время проведения хозяйственных работ обнаружил минометную мину.
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Группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожила 37 артиллерийских снарядов времен прошлых войн путем контролируемого подрыва.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
На Николаевщине за пределами села Половинки местный житель нашел несколько опасных предметов.
— Во время детального обследования территории пиротехники дополнительно обнаружили 34 артснарядов, - сказано в сообщении.
В этот же день, во время поиска металлолома вблизи Андреевского лесничества в Николаевском районе, гражданин обнаружил артснаряд калибром 76 миллиметров.
Напомним, вчера николаевец во время проведения хозяйственных работ обнаружил минометную мину.