Группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожила 37 артиллерийских снарядов времен прошлых войн путем контролируемого подрыва.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

На Николаевщине за пределами села Половинки местный житель нашел несколько опасных предметов.

— Во время детального обследования территории пиротехники дополнительно обнаружили 34 артснарядов, - сказано в сообщении.

В этот же день, во время поиска металлолома вблизи Андреевского лесничества в Николаевском районе, гражданин обнаружил артснаряд калибром 76 миллиметров.

Напомним, вчера николаевец во время проведения хозяйственных работ обнаружил минометную мину.