В Долинском районе в селе Новошин на Ивано-Франковщине 2 октября в 20.08 возник пожар здания деревянной Церкви святого Василия Великого 1850 года застройки, памятника архитектуры местного значения.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

На момент прибытия первого подразделения здание было полностью охвачено огнем. На тушение пожара было подано 4 водяных ствола.

К тушению пожара привлечены 7 единиц техники и 32 человека личного состава.

Спасатели ликвидировали пожар церкви площадью 150 м.кв в 22.12. Вследствие пожара пострадавших среди людей нет. При этом удалось избежать распространения огня на новую построенную церковь и колокольню.

Как сообщалось, в результате лесных пожаров в Луганской области погибли 8 человек.