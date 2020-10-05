В Херсонской области 36-летняя женщина утопила своего 4-летнего сына, который был тяжело болен, в Северо-Крымском канале.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

К правоохранителям обратился 41-летний отец погибшего мальчика. Он рассказал, что живет отдельно от своей жены, но при этом ежедневно видел женщину с ребенком во дворе. Два дня подряд он не мог застать их дома, на звонки она тоже не отвечала.

Правоохранители обнаружили женщину дома, она была в подавленном состоянии. Она объяснила, что ребенок был болен от рождения и недавно состояние ухудшилось.

— Отчаявшись в его выздоровлении, женщина вместе с сыном села в рейсовый автобус и поехала в Скадовский район. Там они вышли на остановке недалеко от Северо-Крымского канала. Она пояснила, что хотела покончить жизнь самоубийством и якобы вместе с сыном прыгнула в воду, — говорится в сообщении.

Женщина смогла выплыть, а ребенок утонул. Тело мальчика впоследствии нашли у берега. Правоохранители открыли уголовное дело по статье «Умышленное убийство» и назначили ряд экспертиз, среди которых и судебно-психиатрическая. За содеянное женщине грозит от 10 до 15 лет за решеткой.

Напомним, в Харькове полиция открыла уголовное производство и задержала женщину, которая отрезала голову своей 11-летней дочке.