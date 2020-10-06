Во вторник утром, 6 октября, в Николаевском районе неизвестные подожгли автомобиль Toyota Rav 4.

О случившемся возле садово-виноградного общества «Рябинушка» правоохранителям сообщила владелица машины, пишет Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС. Осмотрев место происшествия, следственно-оперативная группа изъяла фрагменты горения автомобиля, которые направили на экспертизу.

Сведения об указанном факте внесены в ЕРДР по части 2 статьи 194 УК «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия», наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Сейчас полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся сообщить об этом по адресу: Николаев, улица Очаковская, 164 или звонить (0512) 53-13-41, 102.

Напомним, что в пятницу ночью, 14 августа, в Николаеве неизвестные подожгли автомобиль BMW X6.