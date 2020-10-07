Вооруженные силы Армении предприняли попытку обстрелять нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Ракетные удары наносились вечером 6 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно данным, в Евлахском районе около 21:00 по местному времени (20:00 по Киеву) был совершен удар по участку трубопровода.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что трубопровод представляет собой самый большой стратегический объект в регионе, а также занимает «особое место в энергетической безопасности Европы».

Там добавили, что «попытка террора» была предотвращена действиями армии Азербайджана.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла в Facebook заявление Баку, назвав его «наглой ложею».

— Мы неоднократно заявляли, что не нацеливаемся на нефтегазовые инфраструктуры, однако независимо от места дислокации все те военные объекты и цели, откуда ведется огонь по Карабаху, будут уничтожены, — написала Шушан Степанян.

Ранее сообщалось, что Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армянского населения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Коридор будет открыт с применением норм и принципов международного права.