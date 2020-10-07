Специалисты обнаружили массовую гибель морских организмов, обитающих на дне Авачинской бухты недалеко от побережья Камчатки. Около 95% — мертвы.

Об этом сообщает правительство Камчатского края, передает РБК.

При погружении было обнаружено, что на глубинах от 10 до 15 м наблюдается массовая гибель организмов, обитающих в грунте дна.

Научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов отметил, что в бухте сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в существенно малом количестве.

При погружении в районе острова Старичкова и бухты Спасения исследователи также обнаружили массовые останки мертвого бентоса (организмов, обитающих в грунте дна). Кроме того, подводный фотограф сообщил, что из-за погружения в бухте у него был ожог слизистой.

Участники экспедиции констатировали, что масштаб бедствия будет только увеличиваться.

Как сообщалось, на Камчатке в России на побережье Тихого океана произошла экологическая катастрофа — там уровень нефтепродуктов в воде превысил норму в 4 раза, а фенола — в 2 раза.