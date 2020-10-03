На Камчатке в России на побережье Тихого океана произошла экологическая катастрофа — там уровень нефтепродуктов в воде превысил норму в 4 раза, а фенола — в 2 раза.
Об этом пишет Delo.ua.
Как рассказала очевидица и серфингистка Ела Закратова, вследствие загрязнения океанических вод выбросами из реки, которая впадает в океан, пострадали десятки людей — у них диагностируют массовые отравления и аллергии, а побережье буквально устлана мертвыми обитателями океана.
По ее словам, первые признаки отравления начали замечать серфингисты около трех недель назад. Люди чувствовали помутнение, сухость, боль и чувство пленки в глазах, болело горло и набухали связки.
Как отмечает очевидица, 20 человек из лагеря серфингистов отравились.
Указано, что когда российские власти сделали пробы воды, их результаты поразили: уровень нефтепродуктов в воде превысил норму в 4 раза и фенола — в 2 раза.
Причем на берег начало выносить горы мертвых морских обитателей.
Напомним, что в Австралии не удалось спасти всех черных дельфинов, которые выбросились на берег у Тасмании. Спасатели подтвердили гибель 380 животных.
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На Камчатке в России на побережье Тихого океана произошла экологическая катастрофа — там уровень нефтепродуктов в воде превысил норму в 4 раза, а фенола — в 2 раза.
Об этом пишет Delo.ua.
Как рассказала очевидица и серфингистка Ела Закратова, вследствие загрязнения океанических вод выбросами из реки, которая впадает в океан, пострадали десятки людей — у них диагностируют массовые отравления и аллергии, а побережье буквально устлана мертвыми обитателями океана.
По ее словам, первые признаки отравления начали замечать серфингисты около трех недель назад. Люди чувствовали помутнение, сухость, боль и чувство пленки в глазах, болело горло и набухали связки.
Как отмечает очевидица, 20 человек из лагеря серфингистов отравились.
Указано, что когда российские власти сделали пробы воды, их результаты поразили: уровень нефтепродуктов в воде превысил норму в 4 раза и фенола — в 2 раза.
Причем на берег начало выносить горы мертвых морских обитателей.
Напомним, что в Австралии не удалось спасти всех черных дельфинов, которые выбросились на берег у Тасмании. Спасатели подтвердили гибель 380 животных.