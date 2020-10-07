Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил иск Первомайской местной прокуратуры о взыскании с перевозчика 610 тысяч гривен ущерба, причиненного перевозкой груза с нарушением весовых параметров.

Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура Николаевской области.

Отмечается, что органами Укртрансбезопасности был выявлен факт перевозки груза с превышением нормативно определенных весовых параметров более чем в 2 раза. Это стало основанием для начисления платы за проезд автомобильными дорогами общего пользования в сумме 610 тысяч гривен.

«Поскольку перевозчик начисленную сумму в добровольном порядке не уплатил, а органы Укртрансбезопасности надлежащих мер к ее взысканию не приняли, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском, Рассмотрев иск с участием представителя областной прокуратуры, суд полностью поддержал позицию прокурора и взыскал с предпринимателя — перевозчика начисленную плату», — говорится в сообщении.

Напомним, в Николаевской области сотрудники полиции и Укртрансбезопасности оштрафовали перегруженные фуры, везущие щебень для строительства солнечной электростанции в селе Прогрессовка.