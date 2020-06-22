В Николаевской области сотрудники полиции и Укртрансбезопасности оштрафовали перегруженные фуры, везущие щебень для строительства солнечной электростанции в селе Прогрессовка.

Об этом в комментарии НикВести рассказал депутат Березанского райсовета Андрей Гроза.

Как известно, в четверг, 18 июня, жители поселка Березанка перекрыли трассу для проезда большегрузов, которые разбивают недавно отремонтированную дорогу. Стало известно, что фуры с перегрузом принадлежат компании, которая строит солнечную электростанцию в Николаевской области.

По словам депутата, штраф за перегруз и нарушение с документацией составил порядка 2 тысяч гривен за каждую фуру.

— Там три машины, которые стояли с перегрузом со щебнем — стоит ограничительный знак 24 тонны — у них было почти 38 тонн веса. Сотрудники полиции их оштрафовали на 350 гривен за перегруз, а сотрудники Укртрансбезопасности выписали по 1700 гривен штрафа за каждую машину непосредственно на предприятие за непорядок с документами, - рассказал Андрей Гроза.

При этом, депутат добавил, что инвестор планирует подписать договор с управлением инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации на проезд большегрузов через Николаевскую область, который на сегодняшний день отсутствует.

— У них на сегодняшний день нет согласования с управлением инфраструктуры облгосадминистрации. Был телефонный разговор с техническим директором из Киева — они вроде как готовы подписать трехсторонний договор для того, чтобы потом компенсировать нанесенный ущерб. Это как бы процедура будущего, - добавил Андрей Гроза.

Также он рассказал, что в течение двух недель жители Березанского района и сотрудники полиции будут патрулировать данный участок и контролировать передвижение фур.

— На сегодняшний день население настроено ближайшие две недели контролировать передвижение фур. Есть ограничительный знак, будут привлекать сотрудников полиции для того, чтобы останавливать машины и разворачивать их назад, - сказал Андрей Гроза.

Напомним, что норвежская компания Scatec Solar строит в селе Прогрессовка Николаевской области солнечную электростанцию. При этом, жители Березанского района жаловались, что фуры компании разрушают им дорогу. В октябре 2019 года жители сел Краснополье и Ташино блокировали на выезде из Березанки дорогу, перекрыв проезд для 9 фур.