Российские оккупационные войска с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, вблизи Водяного, потерь в рядах Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Противник открыл огонь вблизи Водяного, применив стрелковое оружие. Боевых потерь и ранений среди наших воинов нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь украинские военные не открывали.

Также отмечается, что ВСУ продолжают совместно с Госслужбой по чрезвычайным сиутациям тушить лесные пожары.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики начали командно-штабные военные учения. В связи с этим армейские корпусы боевиков приведены в полную боевую готовность.