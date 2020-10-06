На Донбассе боевики начали командно-штабные военные учения. В связи с этим армейские корпусы боевиков приведены в полную боевую готовность.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Учения с органами военного управления российско-оккупационных войск начались 5 октября.
– Командование ВС РФ продолжает наращивать боеспособность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск. На полигонах, в районах сосредоточения войск оккупантов проводятся тренировки и развертывания полевых командных пунктов, - сообщили в ГУР.
Также противник активизировал боевую подготовку с привлечением максимального количества личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.
Напомним, ранее за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал два обстрела со стороны боевиков.
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На Донбассе боевики начали командно-штабные военные учения. В связи с этим армейские корпусы боевиков приведены в полную боевую готовность.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Учения с органами военного управления российско-оккупационных войск начались 5 октября.
– Командование ВС РФ продолжает наращивать боеспособность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск. На полигонах, в районах сосредоточения войск оккупантов проводятся тренировки и развертывания полевых командных пунктов, - сообщили в ГУР.
Также противник активизировал боевую подготовку с привлечением максимального количества личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.
Напомним, ранее за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал два обстрела со стороны боевиков.