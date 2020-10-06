На Донбассе боевики начали командно-штабные военные учения. В связи с этим армейские корпусы боевиков приведены в полную боевую готовность.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Учения с органами военного управления российско-оккупационных войск начались 5 октября.

– Командование ВС РФ продолжает наращивать боеспособность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск. На полигонах, в районах сосредоточения войск оккупантов проводятся тренировки и развертывания полевых командных пунктов, - сообщили в ГУР.

Также противник активизировал боевую подготовку с привлечением максимального количества личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.

Напомним, ранее за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал два обстрела со стороны боевиков.