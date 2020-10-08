7 октября в мире COVID-19 обнаружили в 339 тысяч человек. Умерло в этот день 5 тысяч 822 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

В 213 странах обнаружили 339 тысяч 106 случаев заражения коронавируса. В частности 92 тысячи больных в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Великобритания, Россия, Испания и Украина, которая занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 13-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция, Великобритания. Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 36,3 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 27,3 миллиона человек. 1 миллион 599 тысяч 43 пациента умерли.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 6 октября, коронавирусное заболевание подтвердили к рекордного количества людей — 5 тысяч 397. Также известно, что 2 тысячи 263 пациентов вчера выздоровели, а 93 — умерли от осложнений.