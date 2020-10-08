Полиция открыла уголовное дело по факту поджога автомобиль общественника, кандидаты в депутата Николаевского горсовета от партии «Слуги народа» Денису Жело.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В полиции сообщили, что после осмотра места происшествия, следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции обнаружила фрагменты горения автомобиля и остатки горючей смеси, которые будут направлены на экспертизу.

Сейчас полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия и причастных к поджогу лиц. Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога», что наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, сегодня ночью, 8 октября, сгорел автомобиль общественника, кандидаты в депутаты Николаевского горсовета от партии Слуги народа Денису Жело.