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В селе Новоивницкое в Житомирской области в съемной квартире обнаружили мертвыми троих военнослужащих-контрактников.
Об этом сообщает полиция Житомирской области.
— Установлено, что умершие — военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской областей и 21-летний уроженец Черновцов. Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили, - сказано в сообщении.
Тела в четверг утром, 8 октября, нашли коллеги умерших военных и сразу вызвали полицию.
Отмечается, что во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из умерших не обнаружили.
Полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, что правоохранители задержали в Киевской области военнослужащего Нацгвардии, избившего до смерти своего сослуживца.
В селе Новоивницкое в Житомирской области в съемной квартире обнаружили мертвыми троих военнослужащих-контрактников.
Об этом сообщает полиция Житомирской области.
— Установлено, что умершие — военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской областей и 21-летний уроженец Черновцов. Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили, - сказано в сообщении.
Тела в четверг утром, 8 октября, нашли коллеги умерших военных и сразу вызвали полицию.
Отмечается, что во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из умерших не обнаружили.
Полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, что правоохранители задержали в Киевской области военнослужащего Нацгвардии, избившего до смерти своего сослуживца.