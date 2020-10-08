В селе Новоивницкое в Житомирской области в съемной квартире обнаружили мертвыми троих военнослужащих-контрактников.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

— Установлено, что умершие — военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской областей и 21-летний уроженец Черновцов. Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили, - сказано в сообщении.

Тела в четверг утром, 8 октября, нашли коллеги умерших военных и сразу вызвали полицию.

Отмечается, что во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из умерших не обнаружили.

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, что правоохранители задержали в Киевской области военнослужащего Нацгвардии, избившего до смерти своего сослуживца.