В четверг, 8 октября, в городского главу Днепра Бориса Филатова во время встречи с избирателями бросили нашатырный спирт.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Бориса Филатова, полиция задержала четырех нападавших. В инциденте мэр Днепра обвинил олигарха Игоря Коломойского и журналистов телеканала «1+1», присутствовавших на встрече.

— Все это происходило под камеры «1+1», которые «случайно» первый раз решили посетить мою встречу с избирателями. Коломойский — ты мразь. И твои «журналисты» тоже, — написал он.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов рассказал о своих нынешних персональных отношениях с президентом Владимиром Зеленским.

Также недавно он раскритиковал местную ячейку партии «Голос» за то, что та якобы отдала свои квоты в территориальной избирательной комиссии адвокатам, которые связаны с местным авторитетным бизнесменом Александром Петровским.