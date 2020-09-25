Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал местную ячейку партии «Голос» за то, что та якобы отдала свои квоты в территориальной избирательной комиссии адвокатам, которые связаны с местным авторитетным бизнесменом Александром Петровским.

Об этом Борис Филатов написал на своей странице в Facebook.

— Максимально омерзительно в этой компании смотрится партия Вакарчука «Голос» которая поставила кандидатом от своей партии медиа-менеджера Коломойского, а свои квоты в ТВК отдала адвокатам уголовного авторитета «Нарика». Да, да. Когда вы это читаете, то верьте своим глазам. Все эти Киры Рудык и Ярославы Железняки, кривляющиеся в телевизорах, бегающие в западные посольства и рассказывающие о своей репутации, тупо поставили от партии директора телеканала Коломойского, — написал он.

По данным СМИ, речь может идти о семействе адвокатов Текутьевых, которых в начале сентября партия «Голос» назначила в ТИК.

Напомним, Министерство юстиции намерено обратиться к Верховной раде с предложением внести изменения в Избирательный кодекс для борьбы с «кандидатами-клонами» на выборах. Изменить хотят информацию о кандидате в избирательном бюллетене.