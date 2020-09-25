Министерство юстиции намерено обратиться к Верховной раде с предложением внести изменения в Избирательный кодекс для борьбы с «кандидатами-клонами» на выборах. Изменить хотят информацию о кандидате в избирательном бюллетене.
Об этом написал министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.
По словам министра, во время нынешних местных выборов многие кандидаты меняют свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательных перегонов, чтобы повлиять на результат голосования.
— И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особо не делает такую манипулятивную предвыборную технологию менее эффективной, — пояснил он.
В связи с этим Минюст будет просить парламент изменить избирательное законодательство, чтобы о недавней смене ФИО кандидата писали непосредственно в бюллетене.
Напомним, Центризбирком определил формы и цвета бюллетеней на местных выборах, которые состоятся 25 октября.
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Министерство юстиции намерено обратиться к Верховной раде с предложением внести изменения в Избирательный кодекс для борьбы с «кандидатами-клонами» на выборах. Изменить хотят информацию о кандидате в избирательном бюллетене.
Об этом написал министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.
По словам министра, во время нынешних местных выборов многие кандидаты меняют свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательных перегонов, чтобы повлиять на результат голосования.
— И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особо не делает такую манипулятивную предвыборную технологию менее эффективной, — пояснил он.
В связи с этим Минюст будет просить парламент изменить избирательное законодательство, чтобы о недавней смене ФИО кандидата писали непосредственно в бюллетене.
Напомним, Центризбирком определил формы и цвета бюллетеней на местных выборах, которые состоятся 25 октября.