Трое военных-контрактников, тела которых нашли в съемной квартире в селе Новоивницкое на Житомирщине, умерли от отравления угарным газом.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

— Предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912). Признаков пожара нет. Подразделения ГСЧС не привлекались, - говорится в сообщении.

Напомним, утром 8 октября поступило сообщение, что в съемной квартире в селе Новоивницкое нашли тела троих мужчин. Установлено, что умершие — военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумщины и Днепропетровщины и 21-летний уроженец города Черновцы. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не выявлено.