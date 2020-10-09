В России к утру 9 октября зарегистрированы 12 тысяч 126 новых случаев коронавирусной инфекции — это рекордный суточный прирост с начала пандемии.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Ранее самое большое число заболевших было зафиксировано в Российской Федерации 11 мая — 11 тысяч 656 новых случаев. Больше всего новых случаев 8 октября было в Москве: заболело 3701 человек. 469 человек заболело в Петербурге, 411 — в Московской области.

Общее число инфицированных по стране достигло 1 миллиона 272 тысяч 238 человек. За минувшие сутки умер 201 пациент с COVID-19, а всего с начала пандемии — 22 тысячи 257 человек. Выздоровели 1 миллион 9 тысяч 421 человек, в том числе 7 тысяч 92 пациента выписаны из больниц за последние 24 часа.

По данным Роспотребнадзора, в России впервые за сутки проведены более полумиллиона исследований на коронавирус — 507 тысяч тестов. Всего по стране сделаны свыше 49,6 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Наплмним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5804 человек, зафиксировано 89 летальных случаев, 2417 пациентов выздоровели.