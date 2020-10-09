В Луганской области спасатели, которые ехали тушить пожар, подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один спасатель и двое работников Государственного лесоохотничьего хозяйства получили контузии.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели ехали тушить пожар, который распространился от линии разграничения между селами Болотенное и Сизое в Станично-Луганском районе.
Как передает Луганское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, пострадавших направили в Станично-Луганскую районную больницу. Автомобиль же настолько повредило, что он не подлежит ремонту.
Напомним, спасатели ликвидировали все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области.
В Луганской области спасатели, которые ехали тушить пожар, подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один спасатель и двое работников Государственного лесоохотничьего хозяйства получили контузии.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели ехали тушить пожар, который распространился от линии разграничения между селами Болотенное и Сизое в Станично-Луганском районе.
Как передает Луганское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, пострадавших направили в Станично-Луганскую районную больницу. Автомобиль же настолько повредило, что он не подлежит ремонту.
Напомним, спасатели ликвидировали все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области.