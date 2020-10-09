Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели ехали тушить пожар, который распространился от линии разграничения между селами Болотенное и Сизое в Станично-Луганском районе.

Как передает Луганское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, пострадавших направили в Станично-Луганскую районную больницу. Автомобиль же настолько повредило, что он не подлежит ремонту.

Напомним, спасатели ликвидировали все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области.