Государственное бюро расследований сообщило о подозрении шестерым полицейским из Николаева, которые, вероятно, пытали во время допроса фигуранта дела о похищении электроэнергии для майнинга криптовалют.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

— Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, 7 октября 2020 года сообщили о подозрении еще двум правоохранителям, а именно временно исполняющему обязанности начальника и старшему следователю одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области, в пытках по предварительному сговору группой лиц (части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Украины), – говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 апреля в рамках уголовного производства по факту хищения электроэнергии для майнинга криптовалют с помощью оборудования Asic Bitmain Antminer правоохранители провели обыски у подозреваемого по делу, который, предположительно, занимался администрированием деятельности.

В тот же день полицейские заставили гражданина пройти в отделение полиции и по очереди заводили его в служебные кабинеты, где били его руками и ногами, чем причинили ему физическую боль.

Напомним, в Николаеве сотрудник патрульной полиции избил задержанного мужчину.