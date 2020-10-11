В субботу, 10 октября, в зоне боевых действий на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, использовав подствольный гранатомет. Раненых или погибших среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, боевики вблизи Водяного осуществили один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Украинские военные огонь не раскрывали. С начала 11 октября в штабе не зафиксировали нарушений «тишины».

Ранее сообщалось, что британский телеканал Sky News обнародовал расследование, из которого следует, что российские спецназовцы на Донбассе в течение последних двух лет используют снайперские винтовки, изготовленные в Великобритании. И это несмотря на то, что официальный Лондон не разрешал продажу этого оружия в РФ.