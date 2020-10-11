С 5 сентября в полиции зарегистрировали 103 сообщения о нарушениях во время избирательного процесса на местных выборах в Николаевской области, по 8 из них открыли уголовные производства.

Об этом говорится в отчете Нацполиции.

Всего в Украине зарегистрировали 3616 сообщений о нарушениях и открыли 274 производств по уголовным преступлениям. Также составлено 933 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Больше всего сообщений о нарушениях зафиксировали в Киевской области (425). Также значительное число заявлений насчитали в Киеве (384), в Донецкой (245), в Днепропетровской (244) и во Львовской (243) областях.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине работает самопровозглашенная избирательная комиссия, образованная на предыдущих местных выборах.