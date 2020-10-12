18-летний одессит попытался сделать селфи на крыше товарного поезда станции «Одесса-Западная» и получил термические ожоги всего тела .

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Одесской области.

Состояние потерпевшего тяжелое, врачи борются за его жизнь.

Юноша пережил удар электрического тока на крыше поезда, куда он взобрался сфотографироваться.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, в ночь с 10 на 11 октября в столице на Крещатике 40-летний мужчина облил себя зажигательной смесью и поджег.