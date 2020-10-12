В ночь с 10 на 11 октября в столице на Крещатике 40-летний мужчина облил себя зажигательной смесью и поджег.

Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Киеве.

«Ночью на Крещатике мужчина около 40 лет облил себя зажигательной смесью и поджег, прохожие огонь потушили. Его отправили в больничное учреждение в ожоговый центр», — отметили в полиции.

Ранее в центре Санкт-Петербурга мужчина совершил самоподжог с плакатом в руках «С днем рождения, господин президент».