В центре Санкт-Петербурга мужчина совершил самоподжог с плакатом в руках «С днем рождения, господин президент». Это уже второй самоподжог за последнюю неделю в России.

Об это сообщает местное издание «Мегаполис».

Очевидцы сообщают, что огонь охватил только голову и плечи мужчины. Уже через минуту к нему на помощь поспешили люди, которые тушили его одеждой.

Сообщается, что он поджег себя в знак протеста – перед самосожжением он кричал что-то о дне рождении президента России Владимира Путина и подарке.

Мужчина держал у себя в руках плакат с надписью: «С днем рождения, господин президент!».

Напомним, это второе самосожжение в России за неделю. 2 октября главный редактор российского издания подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде, в результате полученных ожогов женщина скончалась.