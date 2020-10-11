С начала суток 11 октября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Оккупанты совершили два выстрела из ручного противотанкового гранатомета вблизи населенного пункта Марьинка, а в районах Майорска и Зайцево провоцировали украинских защитников неприцельно очередями из стрелкового оружия.
«Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет», — сообщили в штабе.
Также сообщается, что в районах вдоль линии разграничения сторон саперы разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 10 взрывоопасных предметов.
Кроме того, спасатели Объединенных сил отремонтировали два дома, которые были повреждены в результате обстрелов.
Ранее сообщалось, что британский телеканал Sky News обнародовал расследование, из которого следует, что российские спецназовцы на Донбассе в течение последних двух лет используют снайперские винтовки, изготовленные в Великобритании. И это несмотря на то, что официальный Лондон не разрешал продажу этого оружия в РФ.
С начала суток 11 октября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Оккупанты совершили два выстрела из ручного противотанкового гранатомета вблизи населенного пункта Марьинка, а в районах Майорска и Зайцево провоцировали украинских защитников неприцельно очередями из стрелкового оружия.
«Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет», — сообщили в штабе.
Также сообщается, что в районах вдоль линии разграничения сторон саперы разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 10 взрывоопасных предметов.
Кроме того, спасатели Объединенных сил отремонтировали два дома, которые были повреждены в результате обстрелов.
Ранее сообщалось, что британский телеканал Sky News обнародовал расследование, из которого следует, что российские спецназовцы на Донбассе в течение последних двух лет используют снайперские винтовки, изготовленные в Великобритании. И это несмотря на то, что официальный Лондон не разрешал продажу этого оружия в РФ.