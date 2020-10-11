С начала суток 11 октября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Оккупанты совершили два выстрела из ручного противотанкового гранатомета вблизи населенного пункта Марьинка, а в районах Майорска и Зайцево провоцировали украинских защитников неприцельно очередями из стрелкового оружия.

«Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет», — сообщили в штабе.

Также сообщается, что в районах вдоль линии разграничения сторон саперы разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 10 взрывоопасных предметов.

Кроме того, спасатели Объединенных сил отремонтировали два дома, которые были повреждены в результате обстрелов.